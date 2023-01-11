Почему авиакомпании избавляются от откидывающихся сидений

Не так давно все кресла эконом-класса авиакомпаний имели встроенный механизм откидывания. Сегодня же существует несколько моделей сидений, у которых просто нет такой возможности.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Почему это произошло, кому это выгодно, и вообще: хорошо это или плохо, что пассажир не может откинуть свое сиденье?

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Как работает откидывание спинки кресла? В конструкции под подушкой сиденья спрятан механизм, соединенный с кнопкой на подлокотнике, и пневматическая система, которая возвращает сиденье в вертикальное положение.

Для авиакомпаний, очевидно, это прямые затраты.

В первую очередь — на техническое обслуживание: любой механизм когда-нибудь ломается или из-за обычного износа, или из-за неаккуратного использования пассажирами.

Во-вторых, это увеличение веса. Большинство современных и легких авиационных кресел сегодня весят где-то от 7 до 10 килограммов. Любой сэкономленный килограмм означает сокращение расхода топлива, необходимого для его перевозки.

И в-третьих, возможно, это самое главное, — это создает лишнюю работу бортпроводникам. Если пассажиры спорят друг с другом из-за правил этикета по откидыванию сидений, то стюардессам приходится все подобные ситуации разруливать, затягивая таким образом процесс обслуживания. Были случаи, когда соседи по рядам становились настолько раздражительными, что даже рейсы отменялись в целях безопасности.

К 2010 году на рынок стали поступать высокотехнологичные сверхлегкие сидения нового поколения. Их сверхлегкость объяснялась отсутствием функции откидывания. Они были «предварительно откинутыми», со спинкой, зафиксированной под углом между полностью вертикальным и разложенным.

Сначала их заметили лоукостеры. Обычно выполняющие рейсы продолжительностью всего несколько часов, эти авиакомпании «славятся» тем, что исключают любые «излишества» из своей деятельности.

Одним из первых новую конфигурацию внедрил британский бюджетный перевозчик Jet2 для пакетных туристов. В 2009 году он выбрал предварительно откинутые сиденья от тогдашнего производителя кресел Acro. Событие прошло практически незаметно, но это стало революцией в отношении авиакомпаний к сиденьям эконом-класса.

Тогда называвшееся Clark, а теперь — Series 3, кресло Acro отличалось несколькими ключевыми моментами.

Первое из них — отсутствие механизма откидывания, а второе, еще более важное — как сиденье, так и спинка имели фиксированную вогнутую форму.

Такая форма позволяет сидящим сзади высоким пассажирам расположить колени по обе стороны углубления и получить до 5 сантиметров дополнительного пространства.

Эти 5 см действительно имеют значение. Эконом-класс самолетов с одним проходом, таких как Boeing 737 или Airbus A320, вмещает около 30 рядов кресел эконом-класса, расположенных с шагом порядка 76 см. Вычтем отсюда толщину спинки и получим полезное пространство.

Сэкономив 5 см в каждом ряду, авиакомпания получает «лишние» полтора метра или возможность поставить дополнительный ряд сидений.

За последние десять лет множество производителей кресел присоединились к разработке предварительно откинутых сидений и других способов сэкономить сантиметры и граммы.

Один из наиболее уважаемых и успешных — немецкая компания Recaro, известная своими гоночными автокреслами. Помимо полнофункциональных кресел эконом-класса для дальнемагистральных рейсов, Recaro Aircraft Seating сегодня предлагает тонкие зафиксированные сиденья для коротких перелетов.

Интересно, что авиакомпания может выбрать заранее определенный угол наклона спинки в 15 или 18 градусов в процессе монтажа кресел. Это помогает обеспечить либо больший комфорт за счет увеличения угла наклона спинки, либо увеличить количество пассажиров.

Кроме того, откидывание не нарушает жизненное пространство пассажиров. Из других очевидных плюсов — низкая совокупная стоимость, меньшее количество подвижных частей на сиденье, повышенная надежность и упрощенное техническое обслуживание, малый вес и стоимость.

У каждой модели самолета есть сертифицированное максимальное количество пассажиров — max pax. Это, к примеру, 244 пассажира эконом-класса на узкофюзеляжном самолете Airbus A321neo. При этом некоторые авиакомпании с просторным бизнес-классом перевозят на нем менее 150 пассажиров.

Очевидно, что 244-местная версия этого самолета не может быть самой комфортной и просторной.

За последние несколько лет тонкие облегченные кресла, которые ранее в основном использовались бюджетными перевозчиками, нашли свое применение и в авиакомпаниях с полным спектром услуг, ведь им приходится напрямую конкурировать с более дешевыми «коллегами».

Впрочем, выход вроде бы найден. Авиакомпании «придумали» новый формат: так называемый «премиум эконом». В продаже появились сиденья с дополнительным пространством для ног в передней части салона эконом-класса, которые имеют более-менее полнофункциональную модель сидений с откидывающейся спинкой и розетками переменного тока, в то время как обычные сиденья в экономе как раз предварительно откинутые и не имеют питания кроме USB-розетки, да и то не всегда.

Кстати, подвижные регулируемые подголовники также могут скоро исчезнуть, а обивка все чаще меняется с ткани на искусственную кожу.

Однако на дальнемагистральных рейсах вряд ли что-то изменится в плане сидений, они позволят пассажирам откидываться назад, только будут иметь более современную форму с дополнительным пространством для коленей. Такую же, как у предварительно откинутых сидений.