Израиль посетили почти 160 тысяч россиян в 2022 году

"В 2022 году Израиль посетили 2,67 млн туристов со всего мира, что на 41% ниже рекордных показателей 2019 года, однако темпы восстановления туристического потока [после вызванного распространением коронавируса кризиса] высоки", - говорится в заявлении. "В списке стран - лидеров по въездному туристическому потоку в Израиль за январь-декабрь 2022 года находятся США (793,7 тыс. туристов, падение на 16% по отношению к рекордному 2019 г.), Франция (231,5 тыс. туристов, падение на 35% по отношению к рекордному 2019 г.), Великобритания (174,6 тыс. туристов, падение на 23% по отношению к рекордному 2019 г.), Россия (159,9 тыс. туристов, падение на 52% по отношению к рекордному 2019 г.), Германия (149,1 тыс. туристов, падение на 46% по отношению к рекордному 2019 г.)", - добавили в пресс-службе.