Девушка рассказала о привилегиях благодаря отцу-пилоту

Дочь пилота самолета рассказала о полученных благодаря отцовской работе привилегиях. Об этом сообщает The Sun.

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Так, по словам 24-летней девушки, она может бесплатно летать по всему миру и даже сидеть в первом классе, если там есть свободные места.

В опубликованном в социальных сетях ролике Кэролайн Дебора Майло вела запись во время рейса из Амстердама в Нью-Йорк. На видео путешественница свободно попала в кабину пилотов, чтобы повидаться с отцом.

Кроме этого, девушка показала подписчикам свое место в первом классе, где в отдельной сумке лежали туалетные принадлежности.

"Если бы я знал, что в самолете находится дочь пилота, я бы почувствовал облегчение от уверенности, что полет точно будет гладким", — написал под видео один из пользователей.