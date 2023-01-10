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1 час назад

Раскрыта «страшная правда» о безопасности сейфов в номерах отелей

Lenta.ru

Блогерша Даниэла Альварес назвала вескую причину отказаться от использования сейфов в номерах отелей, раскрыв «страшную правду» об их безопасности. Об этом она рассказала на видео в TikTok, на которое обратил внимание британский таблоид The Sun.

Раскрыта «страшная правда» о безопасности сейфов в номерах отелей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, не стоит доверять сейфам в гостиничных номерах, поскольку их легко взломать. На кадрах тиктокерше помогает ее молодой человек, показывая способ открыть дверь сейфа.

Парень дважды нажимает на кнопку «замок», сбрасывая установленный ранее код, вводит шесть нулей и меняет код безопасности на новый. «Держу пари, что это сработает с 99 процентами всех гостиничных сейфов в мире», — добавил он.

Видео удивило пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией.

«Значит, этот сейф не такой уж и безопасный», «Я могу подтвердить это. Я работал четыре года в отелях администратором», «Теперь мы больше никогда не будем пользоваться сейфом в гостинице... Хозяева отеля, поставьте вместо него другой мини-бар», — высказались они.

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