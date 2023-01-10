Раскрыта «страшная правда» о безопасности сейфов в номерах отелей

«Значит, этот сейф не такой уж и безопасный», «Я могу подтвердить это. Я работал четыре года в отелях администратором», «Теперь мы больше никогда не будем пользоваться сейфом в гостинице... Хозяева отеля, поставьте вместо него другой мини-бар», — высказались они.