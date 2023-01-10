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1 час назад

Стюардесса назвала самые распространенные способы знакомства с бортпроводниками

Lenta.ru

Бразильская стюардесса Джессика Лайонс (Jessica Lyons) назвала самые распространенные способы знакомства с бортпроводницами и рассказала, как часто пассажиры пытаются оказать знаки внимания членам летного состава. Своими наблюдениями она поделилась с изданием Daily Star.

Названы распространенные способы знакомства с бортпроводниками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, туристы часто делают все возможное, чтобы привлечь внимание стюардесс и пригласить их на свидание.

«Пассажиры просят нас выйти на улицу, оставить номера мобильных телефонов на салфетках и даже поделиться визитными карточками. Некоторые из них даже говорят нам, что плохо себя чувствуют — просто чтобы привлечь наше внимание», — рассказала она.

Также распространены случаи знакомства с членами экипажа через социальные сети.

«Некоторые из пассажиров даже находят нас в социальных сетях и спрашивают, не замужем ли мы. Я обычно показываю подобные сообщения мужу, и мы оба смеемся, — добавила Лайонс. — Вы знаете, что у бортпроводников хорошее чувство юмора, и именно это помогает нам переживать долгие дни и ночи».

Стюардесса отметила, что подобное поведение туристов связано со стереотипами, которые сложились в 1950-х годах, когда стюардессы должны были быть «одинокими и красивыми».

«Теперь мы живем по совершенно другому сценарию, и у нас есть бортпроводники любого пола, возраста, веса, цвета кожи и национальности. Наше обучение сосредоточено на безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях», — заключила бразильянка.

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