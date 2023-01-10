Названы распространенные способы знакомства с бортпроводниками

«Некоторые из пассажиров даже находят нас в социальных сетях и спрашивают, не замужем ли мы. Я обычно показываю подобные сообщения мужу, и мы оба смеемся, — добавила Лайонс. — Вы знаете, что у бортпроводников хорошее чувство юмора, и именно это помогает нам переживать долгие дни и ночи».