Названо лучшее место для "дикого" отдыха в 2023 году

Гималаи, Мадагаскар и национальный парк Кибале в Кении были названы лучшими местами мира для "дикого" отдыха в 2023 году. Об этом сообщает Travel Daily Media со ссылкой на данные компании Craft Travel.

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На первом месте оказались Гималаи. Путешественникам предлагается остановиться в одной из горных деревень шерпов и пообщаться с местным населением. На втором месте – Мадагаскар. Это место является одним из лучших в мире для изучения дикой природы. А на третьем месте оказался национальный парк Кибале в Кении.

В топ-10 также вошли такие места, как Берег Скелетов Намибии, национальный парк Яла на Шри-Ланке, долина Марания в Кении, лагерь Whichaway Camp в Антарктиде, национальный заповедник Цвалу Калахари в провинции Северный Кейп в Южной Африке, норвежский архипелаг Шпицберген и остров Лизард посреди Большого Барьерного рифа.