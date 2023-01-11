Количество рейсов между Россией и Казахстаном планируют увеличить

Россия и Казахстан продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере, в частности, согласуют дополнительные авиарейсы, соединяющие крупные города двух стран. Об этом договорились министр транспорта РФ Виталий Савельев и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на встрече в Москве 10 января, передает «Мир 24».

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В беседе также обсуждались вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области автомобильного и железнодорожного транспорта. Стороны обратили внимание на рост спроса бизнеса двух стран на перевозки.