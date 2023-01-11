Количество рейсов между Россией и Казахстаном планируют увеличить

Россия и Казахстан продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере, в частности, согласуют дополнительные авиарейсы, соединяющие крупные города двух стран. Об этом договорились министр транспорта РФ Виталий Савельев и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на встрече в Москве 10 января, передает «Мир 24».
В беседе также обсуждались вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области автомобильного и железнодорожного транспорта. Стороны обратили внимание на рост спроса бизнеса двух стран на перевозки.
Представители России и Казахстана договорились способствовать увеличению объемов двусторонних, а также транзитных перевозок грузов и развивать инфраструктуру железнодорожных пропускных пунктов.