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1 час назад

Количество рейсов между Россией и Казахстаном планируют увеличить

Парламентская газетаиещё 1

Россия и Казахстан продолжат развивать сотрудничество в транспортной сфере, в частности, согласуют дополнительные авиарейсы, соединяющие крупные города двух стран. Об этом договорились министр транспорта РФ Виталий Савельев и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на встрече в Москве 10 января, передает «Мир 24».

Количество рейсов между Россией и Казахстаном планируют увеличить
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В беседе также обсуждались вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области автомобильного и железнодорожного транспорта. Стороны обратили внимание на рост спроса бизнеса двух стран на перевозки.

Представители России и Казахстана договорились способствовать увеличению объемов двусторонних, а также транзитных перевозок грузов и развивать инфраструктуру железнодорожных пропускных пунктов.

Новости путешествий,Роман Скляр,Виталий Савельев,
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