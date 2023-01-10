Сотрудник аэропорта раскрыл способ взломать любой чемодан

Сотрудник Службы безопасности аэропорта рассказал о легком способе взлома чемодана. На ролик обратило внимание издание The Mirror.

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Так, мужчина показал, как он просовывает острие обычной ручки между молниями и раздвигает их. И, несмотря на наличие кодового замка, чемодан легко удалось открыть.

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По словам сотрудника аэропорта, лучшие виды застежек-молний имеют крышки. Это дополнительный уровень защиты для багажа.

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Комментаторы видео также предложили свои варианты защиты чемодана. Например, обязательно заматывать багаж в пищевую пленку. Другой же пользователь предложил просто не хранить в чемодане ничего ценного.