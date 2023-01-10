Россиянам назвали единственный способ попасть в Китай

Россиянам рассказали, что для путешествия в Китай необходима действующая виза, полученная ранее, поскольку выдача новых документов все еще приостановлена. Единственный способ попасть в страну назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник, 10 января.

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В АТОР отмечают, что после открытия границ с Китаем туроператоры начали предлагать путешественникам первые путевки в страну. Однако главной проблемой для туркомпаний остается нерешенный вопрос с туристическими визами и безвизовыми списками. Аналитики отмечают, что на сегодняшний день попасть в страну могут лишь те россияне, которые ранее уже получали китайскую визу. В основном в их числе обладатели деловой визы в КНР.

«На сайте консульства КНР информация по визе и правилам въезда пока что не обновлялась, там висят правила от сентября 2022 года. Наш визовый специалист уточнял информацию в консульстве: визы пока туристам не дают. Следим за развитием событий», — отметили в агентстве «Русский Экспресс».