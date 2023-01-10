В АТОР раскрыли стоимость самого дорогого тура в России

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили рейтинг самых дорогих путевок по итогам 2022 года. Соответствующая новость появилась на официальном портале организации.

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На первой строчке рейтинга оказался тур для семи россиян на теплоходе “Максим Горький” по реке Енисей. Компания выкупила четыре каюты на судне. Путешествие продолжительностью 12 дней обошлось туристам в три с половиной миллиона рублей.

“Серебро” в топе досталось организаторам авторского пятидневного тура на Алтай. За проживание в пятизвездочном отеле Altay Village Teletskoe и экскурсионное обслуживание, подобранное индивидуально, четверо путешественников заплатили 3,4 миллиона рублей.

Стоимость путевки, которую поставили на третье место, составила 2,3 миллиона рублей. В эту сумму вошло размещение в двух отелях (по очереди) Сочи компании из семи человек, индивидуальный трансфер. Перелет туристы оплачивали отдельно.