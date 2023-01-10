В АТОР раскрыли стоимость самого дорогого тура в России

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили рейтинг самых дорогих путевок по итогам 2022 года. Соответствующая новость появилась на официальном портале организации.
На первой строчке рейтинга оказался тур для семи россиян на теплоходе “Максим Горький” по реке Енисей. Компания выкупила четыре каюты на судне. Путешествие продолжительностью 12 дней обошлось туристам в три с половиной миллиона рублей.
“Серебро” в топе досталось организаторам авторского пятидневного тура на Алтай. За проживание в пятизвездочном отеле Altay Village Teletskoe и экскурсионное обслуживание, подобранное индивидуально, четверо путешественников заплатили 3,4 миллиона рублей.
Стоимость путевки, которую поставили на третье место, составила 2,3 миллиона рублей. В эту сумму вошло размещение в двух отелях (по очереди) Сочи компании из семи человек, индивидуальный трансфер. Перелет туристы оплачивали отдельно.
Ранее мы рассказывали о туре в Турцию за 25 миллионов рублей.