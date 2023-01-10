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33 минуты назад

В Монголии приняли решение отменить визы для 34 стран

runews24.ru

Граждане 34 стран, отправляющиеся путешествовать в Монголию на срок до 30 дней, будут освобождены от оформления визы. Отмена визового режима временно установлена в Монголии на период с 2023 по 2025 годы, передает издание Asia Russia Daily.

В Монголии приняли решение отменить визы для 34 стран
Фото: runews24.rurunews24.ru

Соответствующее решение было принято в ходе заседания монгольского правительства. Так, визы отменили для 32 страны Европы, а также для Новой Зеландии и Австралии, которые являются лидерами по количеству путешественников, прибывающих в Монголию.

Эксперты выразили уверенность, что принятое решение сможет поспособствовать восстановлению туристической инфраструктуры страны, которая пострадала из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Помимо этого, привлечение большого числа туристов положительно повлияет на экономику страны.

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