В Монголии приняли решение отменить визы для 34 стран

Граждане 34 стран, отправляющиеся путешествовать в Монголию на срок до 30 дней, будут освобождены от оформления визы. Отмена визового режима временно установлена в Монголии на период с 2023 по 2025 годы, передает издание Asia Russia Daily.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания монгольского правительства. Так, визы отменили для 32 страны Европы, а также для Новой Зеландии и Австралии, которые являются лидерами по количеству путешественников, прибывающих в Монголию.
Эксперты выразили уверенность, что принятое решение сможет поспособствовать восстановлению туристической инфраструктуры страны, которая пострадала из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Помимо этого, привлечение большого числа туристов положительно повлияет на экономику страны.