Куда россияне поедут путешествовать в январе

После новогодних каникул россияне продолжат путешествовать. Сервис Туту.ру проанализировал данные и рассказал, где собираются отдыхать граждане с 10 по 31 января. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщила пресс-служба Туту.ру.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Около 96% купленных железнодорожных билетов приходится на Россию. Средний чек билета в одну сторону — 3 133 рублей. Больше всего поездок запланировано в Москву (25,5%) и Санкт-Петербург (9,7%). В Москву чаще всего оформляют билеты из Санкт-Петербурга, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. В северную столицу же хотят приехать граждане из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа и Симферополя.

Меньше спрос уже на южные города России: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Также популярны и поездки между этими городами. Например, в Сочи хотят приехать не только из Москвы, но и из Краснодара, Симферополя, Ростова-на-Дону и Анапы. В Симферополь больше всего билетов оформлено из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Краснодара и Минеральных Вод.