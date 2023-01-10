Избирательность пары авиапассажиров возмутила TikTok

На рейсе авиакомпании Southwest Airlines произошел инцидент, который возмутил многих путешественников. Поведением пары пассажиров заинтересовалось издание Daily Mail.

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Муж и жена из Арканзаса опубликовали в TikTok видео, которое вызвало споры среди пользователей платформы. На кадрах видно, как супруги запрещают садиться на место рядом с ними пассажиров, которых они сочли “не крутыми” и “недостойными”. Таким образом пара заблокировала ряд кресел, чтобы выбрать себе подходящего попутчика. Когда он был выбран, его пригласили сесть рядом.

Поведение парочки многие сочли грубым.

“Если бы я был там и узнал, что они делают, прыгнул бы на среднее кресло между ними и всю дорогу громко храпел”, — написал в комментариях один из юзеров.

Однако нашлись и те, кто поддержал идею семейной пары. Они аргументировали свое решение тем, что порой полет превращается в пытку, если попутчик оказался неприятным. Один из пользователей платформы отметил: он не хотел бы лететь по соседству с кричащим ребенком или тучным мужчиной.