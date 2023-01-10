Названы лучшие места в самолете для аэрофобов

Не всем полеты приносят удовольствие. Какие места лучше всего выбрать тем, кто ненавидит путешествия самолетом, рассказал собеседник британского издания The Sun.

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Герой материала признался, что раньше был аэрофобом.

“Однажды летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк в 43-м ряду и во время турбулентности буквально подпрыгивал на своем кресле. Я побледнел от страха”, – рассказал мужчина.

Этот полет подтолкнул беспокойного пассажира к экспериментам. В следующий раз он приобрел место поближе к кабине командира воздушного судна (вместо хвостовых рядов кресел). И это, по словам бывшего аэрофоба, совершенно изменило его ощущения во время полета.

Члены экипажа подтверждают: турбулентность ощущается в хвосте сильнее. Поскольку она проходит по салону волнообразно, то порой пассажиры на первых рядах и в бизнес-классе вовсе не ощущают “болтанку”.