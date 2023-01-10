Названы лучшие места в самолете для аэрофобов

Не всем полеты приносят удовольствие. Какие места лучше всего выбрать тем, кто ненавидит путешествия самолетом, рассказал собеседник британского издания The Sun.
Герой материала признался, что раньше был аэрофобом.
“Однажды летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк в 43-м ряду и во время турбулентности буквально подпрыгивал на своем кресле. Я побледнел от страха”, – рассказал мужчина.
Этот полет подтолкнул беспокойного пассажира к экспериментам. В следующий раз он приобрел место поближе к кабине командира воздушного судна (вместо хвостовых рядов кресел). И это, по словам бывшего аэрофоба, совершенно изменило его ощущения во время полета.
Члены экипажа подтверждают: турбулентность ощущается в хвосте сильнее. Поскольку она проходит по салону волнообразно, то порой пассажиры на первых рядах и в бизнес-классе вовсе не ощущают “болтанку”.
Ранее “Рамблер” писал, как получить место в первом классе без доплат.