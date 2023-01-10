В каких странах россияне провели новогодние каникулы

В эти новогодние каникулы россияне путешествовали по трем туристическим направлениям. Об этом говорится в результатах исследования сервиса бронирования туров Travelata и страховой компании «Росгосстрах».

«Средняя стоимость новогодней путевки в Египет составила 141 тыс. руб. (в прошлом году – 111 тыс. руб.), а самым высоким стал средний чек за тур в Таиланд – 231 тыс. Руб», – говорится в данных исследования.

Среди направлений по России самыми популярными стали Петербург – 11 %, и несколько районов Сочи. Средний чек по этим поездкам менялся – от 44 до 59 тысяч рублей.