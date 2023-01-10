Круизные компании увеличивают плату за обслуживание

30 декабря 2022 года Celebrity Cruises установила плату в размере 9,95 долларов США за каждый заказ с доставкой в каюту в любое время суток. К этому автоматически прибавляются обязательные «чаевые» 18%. На всех судах новые тариф будут введены уже в середине января.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Ранее Celebrity взимала плату только за ночные заказы с 23:00 до 06:00, а ее размер составлял 4,95 доллара — меньше половины от сегодняшнего прейскуранта.

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Руководство оператора обосновывает резкое повышение тарифов на room service — обслуживание в номерах — «высоким спросом» и желанием сократить время ожидания пассажиров, а также стремлением «сократить пищевые отходы». Это понятно: чем меньше заказов, тем меньше мусора и оперативнее работает доставка.

При этом плата взимается за весь заказ, а не за одно блюдо или напиток, поэтому стоимость одинакова независимо от того, заказываете вы одну закуску или несколько. После прибавки 18% чаевых общая сумма составляет 11,74 доллара за заказ. Континентальный завтрак остается бесплатным с 06:00 до 11:00, как и обслуживание в номерах в течение всего дня для участников программы лояльности Zenith уровня Captain's Club и всех, проживающих в люксах.

Новые тарифы — одни из самых высоких фиксированных сборов в отрасли. Norwegian Cruise Line также взимает 9,95 долларов за заказ, а Royal Caribbean — около 9,70 долларов, но уже с чаевыми 18%. Для сравнения, Virgin Voyages взимает всего 5 долларов за room service, а Carnival и Princess вообще предлагают ряд блюд по стоимости, указанной в меню. MSC Cruises использует комбинацию этих двух систем, взимая плату за доставку в зависимости от категории каюты.

Взимание платы за обслуживание в номерах на круизных лайнерах не является чем-то новым, и большинство компаний, не относящихся к категории люкс, начали делать это много лет назад.

Изменения у Celebrity являются одной из мер по сокращению расходов, предпринятых после того, как пандемия и закрытие круизов привели к многомиллиардных долгам. Norwegian Cruise Line повысила ежедневную плату за обслуживание на целых 25% до 20 долларов с человека (25 долларов в люксах) и заявила, что сократит уборку номеров дважды в день, чтобы снизить зарплату персоналу.