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1 час назад

Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе зимой

Мослентаиещё 2

Самым популярным направлением для путешествий на автобусе в зимнее время года оказалась Москва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой онлайн-сервис OneTwoTrip.

Названы популярные направления для путешествий на автобусе зимой
Фото: МослентаМослента

«Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы на билеты на период с 1 по 31 января 2023 года. Оказалось, что наибольшим спросом пользуется Москва: варианты путешествий в столицу на автобусе искал 21 процент клиентов сервиса. Средняя стоимость билета — 2250 рублей», — пишет агентство.

Востребованным у туристов также оказался Санкт-Петербург, куда попасть желает почти каждый десятый пользователь сервиса (9,3 процента). Билет на автобус путешественнику обойдется в среднем в 2130 рублей.

В тройку самых популярных направлений вошел и Минск, путешествием в столицу Белоруссии интересовались 3,2 процента пользователей. Средний счет за билет в одну сторону составляет 1880 рублей. Кроме того, в топ-10 вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Сочи, Волгоград, Тбилиси и Хельсинки.

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