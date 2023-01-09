Названа одежда, способная замедлить регистрацию на самолет

Эксперт по путешествиям Шерил Нельсон перечислила пять предметов одежды, которые точно не стоит надевать, отправляясь в полет. Ее слова приводит The Sun.

Фото: unsplash unsplash

Во-первых, специалист советует отказаться от брюк со множеством карманов. Не стоит, например, выбирать для путешествия на самолете брюки карго. Эксперт отмечает, что в одном из карманов можно легко забыть какой-то мелкий предмет, который в итоге может задержать вас при досмотре.

Забыть, собираясь в полет, эксперт советует о ремнях и украшениях: во время досмотра их наверняка попросят снять, что сделает процедуру более длительной.

По той же причине экономии времени не стоит обувать кроссовки, отправляясь в аэропорт: перспектива развязывать и завязывать шнурки не слишком вдохновляет, если вы вдруг опаздываете на рейс.

Кстати, от вьетнамок тоже лучше отказаться: в противном случае, если вас попросят при досмотре снять обувь, придется проходить через рамку босиком.