Въездную карту в Шри-Ланку теперь можно заполнить онлайн

Шри-Ланка запустила возможность онлайн-заполнения Arrival card для туристов. Теперь все данные можно вбить за 3 дня до поездки на сайте департамента иммиграции и эмиграции страны. Это позволит гостям не тратить время на бумажные анкеты в пути или по прилете.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

О новинке путешественников активно информируют туроператоры и сотрудники авиакомпаний при регистрации на рейсы. Но тем пассажирам, кто не захочет или не успеет сделать все в Интернете, по старинке выдадут бумажную анкету на борту, чтобы скоротать полет.

«Цифра шагает по планете. Но не надо отменять обычный способ. Пусть у людей будет выбор», – считают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Многие из них считают, что бумажный вариант не отнимает большое количество времени:

«Мы заполняли анкету в аэропорту. Справились быстро. Главное – ручку с собой взять». «Там заполнения минуты на полторы максимум», – поддерживают мнение другие.