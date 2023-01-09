Названы способы получить место в первом классе без доплат

Слова специалистов, объясняющих, как пассажирам экономкласса занять место в первом, приводит издание The Mirror.

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Бортпроводник одной из авиакомпаний отмечает, что наиболее действенный способ попасть в первый класс — заявить о проблемах со здоровьем. Особенно, например, необходимо обеспечить дополнительное пространство для ног пассажирам с тромбозом глубоких вен.

Эксперт по путешествиям компании ForbesAdvisor отмечает, что пересесть в первый класс может помочь и правильная одежда. Элитный наряд, определенно, увеличит ваши шансы при желании заполучить место в более высоком классе.