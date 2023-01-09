Китайские туристы активно бронируют зарубежные туры

Китай 8 января снял ограничения для путешественников, после чего китайские туристы начали активно бронировать путевки на зарубежные курорты. Границы страны были закрыты с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Туристы из Китая готовятся к поездкам во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, на Мальдивы и в Европу. Бронирование зарубежных туров стало возможно благодаря разрешению властей КНР выезжать гражданам за пределы страны. Туроператоры ожидают в ближайшие месяцы резкого наплыва китайских туристов по всем направлениям, пишет издание «Версия«.

При этом на фоне отмены ковидных ограничений в Китае фиксируется взрывной рост заболеваемости. Власти других стран, опасаясь массового выезд за границу китайских граждан, вводят дополнительные меры контроля. США, Канада, Австралия, Япония и Великобритания настаивают на введении особого наблюдения за здоровьем туристов из КНР.

На этом фоне два дня назад власти Таиланда ужесточили антикоронавирусные меры и потребовали у въезжающих в страну предъявлять сертификаты о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательные ПЦР-тесты. Однако в понедельник, 9 января, меры были отменены, писал «ГлагоL».