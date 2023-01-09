В АТОР раскрыли стоимость Шенгена в Хорватию

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, как россиянам получить визу в Хорватию после вступления этой страны в Шенген.

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С 1 января 2023 года Хорватия входит в Шенгенскую зону. С 9 января российские путешественники могут подать документы на хорватский Шенген в 19 городах, в том числе в Москве.

Консульский, сервисный и логистический сборы составят суммарно в пересчете с евро 8600 рублей.

Чтобы подать документы, нужно заполнить заявку на сайте хорватского МИДа и в определенный день лично принести в визовый центр все необходимые документы, включая загранпаспорт. Также нужно будет сдать биометрические данные, если они отсутствуют за последние 59 месяцев.