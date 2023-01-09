Рейс из Москвы в Гоа не вылетел в воскресенье

С редакцией TourDom.ru связалась туристка, которая должна была вылететь из Москвы в Гоа 8 января рейсом AZUR air ZF 2401. Изначально отправление было назначено на 18:55.

«Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажирам предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства», – сообщили в авиакомпании.

На сегодня это не единственная задержка из Внуково. Так, почти на 4 часа отложили вылет борта ZF 3703. По информации представителя перевозчика, причиной стало плохое самочувствие одного из туристов: