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2 часа назад

Росавиация: авиакомпании РФ перевезли более 2,26 млн человек за новогодние праздники

Газета.Ruиещё 6

В Росавиации рассказали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за новогодние праздники увеличился на 11,3% и превысил 2,26 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиакомпании РФ перевезли более 2,26 млн человек за праздники
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В период новогодних праздников, с 1 января по 8 января 2023 года, российские авиакомпании обслужили более 2,26 млн пассажиров, увеличив показатель объемов авиаперевозок относительно аналогичного периода прошлого года на +11,3%", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Авиакомпании и аэропорты при работе учитывали погодные условия, которые наблюдались в различных регионах страны - "от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до аномальных низких температур". Для нормальной работы были во время приняты меры по оптимизации, мобилизованы дополнительная техника и инженерный персонал.

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