Сотни пассажиров не смогли улететь из Новокузнецка из-за непогоды

«Почти 250 человек ожидают своего рейса. Самолеты находятся в Новосибирске и не смогли прилететь к нам из-за сильного ветра. Рейс в Новосибирск предварительно вылетит 19:00, а в Москву в 17:00. Время местное», – сообщили в аэропорту.