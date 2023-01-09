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2 часа назад

Сотни пассажиров не смогли улететь из Новокузнецка из-за непогоды

РИА "ФедералПресс"

Пассажиры, которые планировали улететь сегодня в Новосибирск и в Москву, не смогли этого сделать. Причиной задержки стали погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сотни пассажиров не смогли улететь из Новокузнецка из-за непогоды
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Почти 250 человек ожидают своего рейса. Самолеты находятся в Новосибирске и не смогли прилететь к нам из-за сильного ветра. Рейс в Новосибирск предварительно вылетит 19:00, а в Москву в 17:00. Время местное», – сообщили в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что все пассажиры обеспечены едой и водой, а если задержка авиарейсов затянется, то людям предоставят место в гостинице.

Согласно данным пресс-службы, вылететь из Новокузнецка должны 249 пассажиров, включая 27 детей. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что задержка авиарейсов составляет свыше шести часов.

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