Сотни пассажиров не смогли улететь из Новокузнецка из-за непогоды

Пассажиры, которые планировали улететь сегодня в Новосибирск и в Москву, не смогли этого сделать. Причиной задержки стали погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Почти 250 человек ожидают своего рейса. Самолеты находятся в Новосибирске и не смогли прилететь к нам из-за сильного ветра. Рейс в Новосибирск предварительно вылетит 19:00, а в Москву в 17:00. Время местное», – сообщили в аэропорту.
В пресс-службе добавили, что все пассажиры обеспечены едой и водой, а если задержка авиарейсов затянется, то людям предоставят место в гостинице.
Согласно данным пресс-службы, вылететь из Новокузнецка должны 249 пассажиров, включая 27 детей. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что задержка авиарейсов составляет свыше шести часов.