В Приморском крае впервые с 2020 года открыли продажи туров в Китай

В Приморском крае турагентство Sunmar возобновило организацию поездок в Китай, установив цены на туры почти в два раза выше допандемийных, передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

По словам сотрудницы Sunmar, первая поездка тургруппы в приграничный Хуньчунь запланирована уже на 13 января. Так, путешествие в Китай на четыре дня обойдется туристам в 8 700 рублей.

В турагентстве также рассказали, что Китайская сторона уже все подтвердила и ожидает путешественников из Приморья.

Стоит отметить, что на данный момент в КНР еще действует запрет на выдачу туристических виз, однако это обстоятельство не препятствует набору группы.