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2 часа назад

В Приморском крае впервые с 2020 года открыли продажи туров в Китай

runews24.ru

В Приморском крае турагентство Sunmar возобновило организацию поездок в Китай, установив цены на туры почти в два раза выше допандемийных, передает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

В Приморском крае впервые с 2020 года открыли продажи туров в Китай
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По словам сотрудницы Sunmar, первая поездка тургруппы в приграничный Хуньчунь запланирована уже на 13 января. Так, путешествие в Китай на четыре дня обойдется туристам в 8 700 рублей.

В турагентстве также рассказали, что Китайская сторона уже все подтвердила и ожидает путешественников из Приморья.

Стоит отметить, что на данный момент в КНР еще действует запрет на выдачу туристических виз, однако это обстоятельство не препятствует набору группы.

Напомним, с 8 января 2023 года в Китае отменили целый ряд антиковидных ограничений, которые действовали с 2020 года. Теперь прибывающим в страну не нужно соблюдать карантин и сдавать ПЦР-тест.

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