Назван топ направлений на новогодних каникулах внутри России

После Нового года россияне массово отправились в столицу.
Москва стала самым востребованным туристическим направлением в России на прошедших новогодних каникулах.
Двадцать пять процентов или каждый четвертый российский путешественник после Нового года побывал в столице.
Второе место по популярности с десятью процентами занял Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнул Сочи, где за праздники отдохнули более двухсот тысяч человек.
Так же в топ новогодних направлений вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды, Казань и города Золотого кольца.