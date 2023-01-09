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1 час назад

Назван топ-10 популярных направлений на новогодних каникулах внутри России

Inc-Newsиещё 1

После Нового года россияне массово отправились в столицу.

Назван топ направлений на новогодних каникулах внутри России
Фото: Inc-NewsInc-News

Москва стала самым востребованным туристическим направлением в России на прошедших новогодних каникулах.

Двадцать пять процентов или каждый четвертый российский путешественник после Нового года побывал в столице.

Второе место по популярности с десятью процентами занял Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнул Сочи, где за праздники отдохнули более двухсот тысяч человек.

Так же в топ новогодних направлений вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды, Казань и города Золотого кольца.

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