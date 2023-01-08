Китай отменяет карантин для тех, кто въезжает в страну

Если раньше всем прибывающим в Китай нужно было пройти карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, причем не один раз, то теперь это делать не нужно. Достаточно сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса и указать результат при заполнении декларации о состоянии здоровья. Если же результат окажется положительным, то китайские власти просят отказаться от поездки в страну.