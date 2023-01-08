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1 час назад

Китай отменяет карантин для тех, кто въезжает в страну

Катя Кобышева

В Китае с 8 января отменяются ковидные ограничения, действовавшие с 2020 года. Об этом пишет РИА Новости.

Китай отменяет карантин для тех, кто въезжает в страну
Фото: UnsplashUnsplash

Если раньше всем прибывающим в Китай нужно было пройти карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, причем не один раз, то теперь это делать не нужно. Достаточно сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса и указать результат при заполнении декларации о состоянии здоровья. Если же результат окажется положительным, то китайские власти просят отказаться от поездки в страну.

Напомним, что в Китае еще в декабре действовали жесткие антиковидные меры, которые начали смягчать. В то время как многие страны сняли все ограничения.

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