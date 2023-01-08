Страны, которые без проблем принимают туристов с животными

Любителям путешествовать, имеющих домашних животных, рассказали, куда можно отправиться, не разлучаясь с четвероногим другом.

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Ссылаясь на главу онлайн-турагенства Викторию Братухину и блогера Ирину Этер, издание «Спорт-Эксперсс» уточняет, что есть масса вариантов для туристов и их животных.

К животным хорошо относятся в отелях Турции. Существуют даже специальные номера для проживания с животными. Там есть груминг, спа, организовано кормление и видеонаблюдение.

Также животным обрадуются в Египте, где даже не нужны документы, разрешающие ввоз питомцев. Однако специализированных отелей гораздо меньше, чем в Турции.

В Греции, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и Словении также готовы без проблем разместить домашних животных.

В ОАЭ же животных разместят в отелях с хозяином, но следует придерживаться ограничений, введенных на общественных пространствах.