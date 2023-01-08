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37 минут назад

Почти 200 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние каникулы

runews24.ru

Почти 200 тысяч человек провели новогодние каникулы в Сочи.

Почти 200 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние каникулы
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам главы города Алексея Копайгородского, зимний курорт пользуется спросом и уже показывает высокие результаты посещаемости.

«Этот зимний сезон обещает быть успешным. Летом же у нас появятся единые инфоцентры, где гости города узнают все о своих туристических возможностях», — заявил он в своем Telegram-канале.

К слову, всего за прошедший 2022 год на курорте в Сочи побывали 7 миллионов 200 тысяч гостей. Такой высокий показатель был зафиксирован впервые.

В 2022 году в Сочи работали 2,3 тысячи объектов размещения туристов, включая 60 санаториев и 174 гостиницы. Это также выше показателя 2021 года на 3%.

Известно, что более 760 миллионов рублей насчитывают субсидии от курортного сбора. Данные суммы будут и дальше направляться на благоустроительные работы, которые ведутся в парках, скверах и на набережных.

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,
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