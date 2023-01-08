Что произошло с туризмом в России в 2022 году

Внешнеполитические факторы создали для еще не восстановившегося от пандемии туризма новые проблемы. Туротрасль смогла перестроиться. Сами туристы готовы путешествовать с еще большим энтузиазмом. Хвалят туристический кешбэк.

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В 2022 году тяжело пришлось выездному туризму. Поехать за границу — проблема из-за ограничения авиасообщения, обналичить доллары и евро — квест, а загранпаспорта зависают на оформлении. Кроме того, мало где принимают карты «Мир», а валюты на руках немного. По отдельным оценкам, в 2022 году турпоток из России в Европу сократился на 95%. Говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

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Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор турсети «Розовый слон»«Туры все подорожали, особенно за рубеж. Исчезла глубина продаж. Люди не знают, что с ними будет завтра. Средняя глубина продаж — две-три недели. Несмотря на спецоперацию, на последствия ковида и, самое главное, резко взлетевшие цены (почти в два раза и выше), желание у людей отдыхать не исчезло. Мы не ожидали, что у россиян такое огромное желание поехать на отдых».

Сейчас валюты растут вновь — туры могут дорожать дальше. Среди еще доступных стран лидеры неизменны — это Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Подводит итоги 2022 года генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

Дмитрий Арутюнов генеральный директор туроператора «Арт-тур» «Год, конечно, был одним из самых сложных. Разрыв сообщений с европейскими странами сильно повлиял на логистику всех наших туров и на их стоимость. Открылись такие неожиданные направления, как Алжир, стала активнее продаваться Африка, увеличился спрос на страны Ближнего Востока. Это связано не только с логистикой, но и с проходящим в Катаре чемпионатом мира. Наблюдаем ренессанс Таиланда. Мальдивы перестали быть направлением эксклюзивного, один раз в жизни отдыха. Я думаю, появятся новые маршруты, прямые перелеты, возможно, это будет Южная, Центральная и Восточная Африка. Постковидный эффект мы наблюдаем тоже. Люди ринулись наверстывать упущенное и смотреть этот мир».

Но были в 2022 году и неожиданные фавориты, говорит директор по развитию онлайн-туроператора OnlineTur Игорь Блинов:

Игорь Блинов директор по развитию онлайн-туроператора OnlineTur «Все экзотические варианты в этом году тоже появились, как, например, Венесуэла. В этом году начал осваиваться и Иран как горнолыжный курорт — один из самых, по-моему, высокогорных горнолыжных курортов в мире».

Одним из главных трендов 2022 года стал переход туристов из сегмента самостоятельных путешествий в сегмент организованных поездок. До пандемии на него приходилось только 60%. В 2022-м — уже 84%. Из-за ухода международных сервисов бронирования стало труднее самостоятельно искать отели за рубежом и покупать билеты. Зато российские туроператоры практически рассчитались с туристами, поездки которых отменялись из-за коронавируса и спецоперации. К концу года долги перед туристами составляют порядка 1,5 млрд рублей, хотя в какой-то момент превышали 100 млрд рублей. Итоги года подводит вице-президент АТОР Артур Мурадян:

Артур Мурадян вице-президент АТОР «Сложностей стало больше. Финансовые сложности с отправкой платежей за границу, существенные ограничения авиасообщений, выросшая цена на авиаперелеты, но при всем при этом к нам вернулись часть клиентов, которые ранее бронировали отдых сами, как раз по причине санкций. Бюджетные туристы сильнее всего получили отток, сокращение объема Египта и бюджетной Турции, а средний и дорогой сегменты почти сохранились».

Туристический сезон 2022 года — это путешествия по России. На курортах отдохнул 61 млн человек — почти допандемийный уровень. Цены на туры по России подорожали — на некоторых направлениях рост до 20%. Среди направлений лидируют все те же — Краснодарский край (прежде всего Сочи, единственный открытый южный аэропорт), Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Крым. Хотя последний и просел летом на 20-25%. Закрытие аэропортов серьезно повлияло на запросы путешественников, говорит коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах:

Оксана Булах коммерческий директор национального туроператора «Алеан» «Проблема с логистикой породила увеличение роста путешественников, которые выбирают автомобиль либо железнодорожный транспорт. Доля стоимости проезда достигает от 50% до 150% от общей стоимости тура. В приоритете все равно остается пляжный отдых. Страна у нас северная, и, конечно же, к морю хотят выбраться. По объемам пляжный туризм догоняет экологический туризм и восстанавливает спрос на культурно-познавательный туризм. Ищут себе какие-то необычные путешествия, получить новый опыт, новые впечатления и погрузиться в какую-то аутентичную атмосферу. Цена является ключевым фактором для основной части наших туристов. Тренд роста количества отдыхающих в своем либо в соседних регионах».

Туристы едут в республики Северного Кавказа (преимущественно Дагестан), Калининград, Шерегеш и Казань. Хотя многие открыли для себя и более экзотические локации, говорит председатель комитета «Опоры России» по туризму Олег Сиротин:

Олег Сиротин председатель комитета «Опоры России» по туризму «Тенденция все-таки сегодня к близкому, недорогому и родному. Начали больше ездить и в наши глубинные регионы: Алтай, Камчатка, Урал. Туристические комплексы в этих районах увеличили свой объем где-то порядка 25-30% по продажам. Средств тратить меньше не стали. Очень благотворно сработала программа по кешбэку».

В период кешбэка продажи туров росли в два-три раза. Проект хотят сделать ежегодным, хотя эксперты говорили, что денег на него в бюджете нет. Бизнес готов пользоваться и дальше этой и другими возможностями, говорит основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов:

Вадим Мамонтов основатель RussiaDiscovery «Из всей, конечно, неоднозначности этого года для внутреннего туризма это снова был год возможностей. Мы опять продолжили свой рост. Люди поехали по стране. Появился такой шаблон более частых поездок, когда помимо основных отпусков есть еще поездки выходного дня. Большой и важный тренд — это авторские путешествия, этнотуры с глубоким погружением в культуру, гастрономию, обычаи и быт местного населения. Большой запрос на путешествия как средство перезагрузиться. Ожидают гораздо более высокого сервиса по сравнению с тем, который сейчас есть».