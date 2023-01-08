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25 минут назад

Заячий остров: где искать символы наступившего года в Петербурге

Мир24

Заячий остров – одна из достопримечательностей Санкт-Петербурга – в этом году особо популярен у жителей города и туристов. Там целых 12 скульптур зайцев – главного символа 2023-го года. Корреспондент «МИР 24» Ирина Мокрецова пересчитала всех косых и узнала их имена.

Заячий остров: где искать символы наступившего года в Петербурге
Фото: Мир24Мир24

По легенде, когда Петр I в 1703-м году впервые приплыл на этот остров и спешился, ему на сапог прыгнул заяц. С тех император стал называть остров не иначе, как Заячий.

Правда или вымысел – сегодня не проверить. Но одно известно наверняка: Петербург начали строить отсюда. В память об этом в год 300-летия города и установили вот такую скульптурку.

Зайца назвали Арсений, потому что это имя созвучно с финским словом «Йенасаари», что в переводе означает «заячий остров».

Потом зверьки на территории Петропавловской крепости расплодились. Даже появилась целая компания.

«Никто не может точно сказать, кто это: семья, друзья. Интересно слушать, практически каждый экскурсовод трактует команду по-своему. А посетители тем более каждый имеет свое мнение. Единственное, в чем они сходятся, все стремятся помочь этому зайчику забраться наверх», –показывает сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Сычева.

А в основании зайцев-габионов, так называют эти садовые скульптурки, камни – своеобразное напоминание об указе Петра I о строительстве мостовых.

«Местность здесь была болотистая, камней практически не было. Поэтому каждый желающий прибыть в Петербург должен был брать с собой камни. Хотя бы один, но не меньше фунта весом. То есть 400 – 450 граммов», – продолжает сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга Людмила Сычева.

Сегодня в крепости – 12 зайцев. И с каждым из них горожане и туристы стремятся сфотографироваться. А в 2023 году – особенно.

А этот заяц самый популярный у посетителей. Мало того что он красивый – сидит в костюме петровской эпохи, так еще и уже позирует. Готов поставить вам «рожки».

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