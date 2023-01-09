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2 часа назад

На горнолыжном курорте «Красная Поляна» открылись трассы и возобновилась продажа ски-пассов

Мир24иещё 1

Горнолыжные трассы курорта «Красная Поляна» открыли после плохих погодных условий, катание также доступно и на нижних склонах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу курорта.

На «Красной Поляне» возобновилась продажа ски-пассов
Фото: Мир24Мир24

Решение закрыть трассы и ограничить продажу ски-пассов было принято руководством «Красной Поляны» накануне на фоне плохой видимости и возникновения опасности схода лавин.

Сообщается, что для туристов сегодня кроме трасс «Цирк 2» открыли еще одни.

«Сегодня на курорте впервые в сезоне открылось катание на нижних склонах…Теперь зона катания расширилась от 2300 до 1460 метров над уровнем моря», – отметили в компании.

Прошедший снегопад и заморозки позволили запустить искусственного оснежения и в ближайшее время будет открыта еще одна зона катания – примерно к 13-14 января организаторы рассчитывают открыть трассы до отметки 969 метров в том числе и вечернее катание, уточнила генеральный директор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева.

Новый горнолыжный сезон для некоторых желающих покататься стал первым. Специалисты рассказали, как стать сноубордистом, чтобы получить от катания максимум удовольствия.

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