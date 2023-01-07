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42 минуты назад

Роман Старовойт прокомментировал «видеопривет» из Мексики от курского депутата

Говорит Москваиещё 5

Губернатор региона пообещал проверить обращение парламентария Максима Васильева на этичность. Член областной думы от КПРФ записал видеообращение, в котором передал землякам привет, выпил пива и пожелал жителям «много денег и хорошего настроения». Старовойт на это заявил в своём Telegram-канале, что «очень зол». «Возмущён видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной Думы Максим Васильев. Мы живём в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — сказано в посте Старовойта. «Отдельно хочется узнать, как относится к поведению Максима его супруга, действующий депутат от «Единой России». И да, я очень зол», — заключил глава региона. Сам Васильев сообщил, что видео было «приколом исключительно для своих», а в Мексику его пригласили родственники.

Роман Старовойт прокомментировал «видеопривет» из Мексики от курского депутата
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Новости путешествий,Максим Васильев,Роман Старовойт,КПРФ,Единая Россия,Госдума,
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