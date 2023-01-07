Саудовская Аравия не будет продавать алкоголь в duty free

Ограничение будет распространено как на магазины свободной торговли в аэропортах, так и на морской и сухопутной границах.

Эр-Рияд не пойдёт по пути соседних стран — ОАЭ и Бахрейна, сообщает информационный портал «Аджиль» со ссылкой на таможенное управление страны.

В некоторых консервативных мусульманских странах Персидского залива, в частности в Катаре, алкогольные напитки продаются в магазинах duty free, но ввозить их в страну нельзя, в других, например в Дубае и Бахрейне, алкоголь из duty free можно ввозить, но в ограниченных количествах.