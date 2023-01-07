Симферополь попал в десятку популярных железнодорожных направлений

Согласно информации, которую опубликовали на туристическом портале Крыма, в десятку самых популярных железнодорожных направлений вошел маршрут Москва – Симферополь.

Отмечается, что в течение прошлого года данное направление поднялось на шестое место с 50-го. Стоимость билетов в одну сторону составляет порядка 6500 рублей.