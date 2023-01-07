Таиланд потребует у туристов вакцинацию от COVID-19 с 9 января

Власти Таиланда определились с датой введения требования по профилактике распространения COVID-19. По информации тайских СМИ, Министерство транспорта и гражданской авиации страны подготовило для авиакомпаний требования к иностранным туристам. Новые правила вступают в силу с 9 января 2023 года, когда ожидают первый рейс из Китая, и действуют до 31 января 2023 года.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Согласно им, все пассажиры старше 18 лет должны предъявить перед регистрацией на рейс сертификат о полной вакцинации двухкомпонентной вакциной против COVID-19. В список одобренных в стране препаратов входят «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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Путешественники младше 18 лет в приказе Минтранса не упомянуты и, по-видимому, освобождены от декларирования своего статуса, комментируют в СМИ и уточняют, что прививки должны быть сделаны не менее чем за 14 дней до отъезда, но без конечного ограничения, что позволяет использовать, к примеру, документ двухгодичной давности.

Оговариваются и особые случаи. В частности, возможность предоставить справку от врача, что турист переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев, или о противопоказаниях для вакцинации.

При требовании страны возвращения иметь отрицательный ПЦР-тест после поездки в Таиланд туристу необходима медицинская страховка с покрытием возможного лечения от COVID-19. Как отмечается, так уже поступила Индия, где в результате этого уже пошли массовые отказы от бронирования туров.

К пассажирам, следующим через Таиланд транзитом, требование по предоставлению сертификата о прививках не распространено.

Авиакомпаниям рекомендовано следить, чтобы все пассажиры носили медицинские маски во время полета за исключением времени приема пищи или экстренных ситуаций. Если по прибытии в страну у туриста будут признаки заболевания, необходимо тестирование за свой счет.

Путешественникам предложено следить за развитием событий, так как власти Таиланда могут продлить действие данного распоряжения по своему усмотрению или приостановить его досрочно.