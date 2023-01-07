Таиланд ждет миллионы туристов из Китая

Туристы из Китая после трехлетнего перерыва на пандемию вновь возвращаются в Таиланд. По сообщению тайских СМИ, 9 января в аэропорту Суварнабхуми ждут рейс из китайского Сямыня с 200 пассажирами на борту.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Bangkok Post, в частности, уточняет, что в первые три месяца 15 китайских авиакомпаний будут выполнять по 15 рейсов в день в столицу, а также на Пхукет и в Чиангмай. Кроме того, путешественники из Китая будут приезжать на автобусах и поездах через Лаос.

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Ожидается, что до конца января в Таиланд прибудет до 60 тыс. гостей из Поднебесной, в основном на празднование китайского Нового года, который в нынешнем году выпадает на 22-е число. В Ассоциации отелей Таиланда отмечают, что это будут только самостоятельные путешественники. А организованных туристов планируют увидеть в марте.

По оценкам Управления по туризму Таиланда, в первом квартале страну посетит около 300 тыс. китайцев и не менее 5 млн ждут в течение года. Это 20% от общего прогноза по количеству иностранных туристов – 25 млн.

Оптимистический настрой тайских чиновников не вполне учитывает реальное состояние туристической индустрии. Во время пандемии многие отели Таиланда и другие объекты прекратили работу, а персонал был распущен. Лишь с отменой ковидных ограничений в октябре прошлого года и открытием страны для туризма началось восстановление прежнего потенциала.

Например, в Паттайе многие объекты размещения не готовы принимать туристов: что-то закрыто, часть на реновации или выставлена на продажу. По заявлению губернатора Пхукета, на курортах не хватает дипломированных специалистов для работы в спа-салонах и массажных кабинетах.

В декабре 2022 года россияне были среди лидеров по заполнению курортов Таиланда. В немалой степени этому способствовал отложенный спрос, организация прямых рейсов, а также массовое снижение цен в отелях. Сейчас иностранных туристов в Таиланд приезжает все больше, поэтому в популярных объектах уже ощущается нехватка мест. Это было заметно еще в прошлом году по увеличившимся срокам подтверждения бронирований у туроператоров. По мере того как турпоток из Китая будет восстанавливаться, дефицит комнат может обостриться.

Есть и еще одно следствие: в Таиланде обсуждается возврат к ряду ограничений. В частности, PR-департамент правительства вчера распространил информацию, что гости Таиланда будут обязаны сделать хотя бы две дозы вакцинации и иметь страховку. Когда это требование вступит в силу, неизвестно.