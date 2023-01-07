Авиабилеты за границу на 2023 год подорожали вдвое

Цены на авиабилеты за границу с продажей в декабре 2022 года и вылетами в течение всего 2023-го года выросли в 1,8—2 раза. Такие сведения приведены из декабрьских данных.

«Средние цены на авиабилеты за границу с продажей в декабре 2022 года и вылетами в течение всего 2023-го выросли в 1,8—2 раза по сравнению с ценами, по которым билеты продавались в декабре 2021-го (с вылетом в 2022-м)», — сообщают « Известия» , ссылаясь на один билетных агрегаторов. Там отметили, что в ряде других данные подтвердили.

Так, согласно сведениям одного из сервисов, билеты в Турцию подорожали в среднем в два раза, до 31,5 тысяч рублей на одного человека туда-обратно, а в Таиланд, Израиль, Грузию и Египет — в 1,8 раза, до 79,2 тысяч рублей. На первое полугодие 2023 года 25% заказов оформлено с вылетом за границу, уточнил собеседник издания. По его данным, в 2022 году таких броней было всего 12%.