Дополнительные электрички запустили в Сочи

На горнолыжные курорты Сочи запущены дополнительные электрички из-за наплыва туристов. Об этом сообщили в мэрии города.

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Отмечается, что теперь на горнолыжный курорт «Роза Хутор» прибывает 16 рейсов из других районов города. Дополнительные «Ласточки» будут курсировать между Имеретинским курортом и «Розой Хутор». Кроме того, прибавятся поезда, которые будут возить туристов от сочинского аэропорта.

Помимо этого у ряда поездов было увеличено количество вагонов. Были также запущены дополнительные автобусы, которые будут возить туристов в горы.