В парке «Таганай» назвали пять самых нелепых происшествий года

Администрация национального парка «Таганай» перечислила пятерку самых странных нарушений минувшего года. Судя по рейтингу нацпарка, опубликованному в группе парка в соцсети «ВКонтакте», год у работников «Таганая» выдался веселый.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Почетное первое место получил эмоциональный турист, который не рассчитал с алкоголем», – рассказали сотрудники администрации парка.

По словам охраны, нетрезвый мужчина приставал к посетителям и всячески безобразничал. Успокоился он, лишь когда на него надели наручники. Причиной своего неудовлетворительного поведения он назвал эмоции: дескать, не был в Таганае 40 лет, вот и расчувствовался.

Серебро рейтинга нелепых происшествий досталось группе туристов из Перми. Нимало не беспокоясь о правилах, ребята устроили лагерь, где им захотелось. Разожгли костер, поставили палатки. Выдворять их, скандалящих, в приют, где и костры, и ночлеги разрешены под присмотром егерей, пришлось под конвоем. Один по дороге пытался сбежать обратно.

Бронзу рейтинга сотрудники Таганая отдали «мужчине-загадке»: он нарушил правила и при заполнении протокола назвался именем соседа. Тот, кстати, потом приехал разбираться.

Четвертую строку отдали агрессивной барышне, которая категорически не хотела регистрироваться перед выходом на маршрут. Она пустила в ход кулаки. Пришлось звать на подмогу полицию.