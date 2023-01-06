Регулярный рейс из Хабаровска в Харбин запустят в январе 2023 года

Полеты будет выполнять каждый вторник авиакомпания Hainan Airlines на самолете Boeing 737-800.

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Китайская компания продает билеты за национальную валюту, билеты можно приобрести на сайтах агрегаторов.

Еще в ноябре между двумя городами начала летать российская авиакомпания «Аврора». Но это были выносные чартерные рейсы для граждан Китая. Билеты в Харбин нельзя было купить свободно. Сейчас полететь в Китай сможет любой желающий с визой этой страны.