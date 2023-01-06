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28 минут назад

Регулярный рейс из Хабаровска в Харбин запустят в январе 2023 года

runews24.ru

Полеты будет выполнять каждый вторник авиакомпания Hainan Airlines на самолете Boeing 737-800.

Регулярный рейс из Хабаровска в Харбин запустят в январе 2023 года
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Китайская компания продает билеты за национальную валюту, билеты можно приобрести на сайтах агрегаторов.

Еще в ноябре между двумя городами начала летать российская авиакомпания «Аврора». Но это были выносные чартерные рейсы для граждан Китая. Билеты в Харбин нельзя было купить свободно. Сейчас полететь в Китай сможет любой желающий с визой этой страны.

Туроператоры уже ожидают повышенный спрос среди жителей Хабаровска на указанное направление. Вместе с тем билеты в оба конца на популярных сервисах стоят более 100 тысяч рублей.

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