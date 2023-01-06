На курорте "Манжерок" в горах Алтая ожидают роста турпотока в 2023 году

"Гостям доступны тематический детский склон, тюбинг с двумя трассами с автономным подъемником, каток, сноупарк и даже общение с альпаками. Из нововведений, появившихся на курорте в этом зимнем сезоне, - новые трассы разной сложности, а также заработавший впервые в зимнем сезоне кресельной подъемник. В этом зимнем сезоне количество гостей значительно выросло за счет большого развлекательно-спортивного фестиваля, который проходит на курорте в новогодние праздники - с 30 декабря по 8 января. Фестиваль "Манжерокфест" станет ежегодным", - подчеркнул собеседник.