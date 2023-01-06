РЖД назначили около 300 дополнительных поездов с 6 по 8 января

«С 6 по 8 января поездами дальнего следования воспользуется порядка 1 млн россиян. Эти даты станут вторым пиковым периодом для поездок по железной дороге в новогодние праздничные каникулы. В эти дни будут курсировать почти 300 дополнительных поездов», - говорится в сообщении.