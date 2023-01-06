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3 часа назад

РЖД назначили около 300 дополнительных поездов с 6 по 8 января

Агентство «Москва»иещё 2

РЖД назначили около 300 дополнительных поездов дальнего следования с 6 по 8 января, об этом сообщает пресс-служба компании.

РЖД назначили около 300 дополнительных поездов с 6 по 8 января
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«С 6 по 8 января поездами дальнего следования воспользуется порядка 1 млн россиян. Эти даты станут вторым пиковым периодом для поездок по железной дороге в новогодние праздничные каникулы. В эти дни будут курсировать почти 300 дополнительных поездов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительные поезда в том числе совершат поездки по наиболее востребованным направлениям: Москва - Санкт-Петербург - Москва; Москва - Адлер - Москва, Москва - Анапа - Москва, Москва - Казань - Москва, а также Москва - Новороссийск - Москва.

Новости путешествий,РЖД,
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