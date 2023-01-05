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3 часа назад

Кот сбежал в бизнес-класс на рейсе из Далласа в Сан-Франциско

Мир24

На рейсе из Далласа в Сан-Франциско кот сбежал в бизнес-класс. Питомец успел спрятаться под сиденье, передает «МИР 24».

Кот сбежал в бизнес-класс на рейсе из Далласа в Сан-Франциско
Фото: Мир24Мир24

Но его достала бортпроводница и начала искать хозяина. Но кот не захотел возвращаться в эконом-класс. Он сумел вырваться. Хозяин не сразу понял, что сбежал его любимец. Пассажир поймал зверя и посадил его обратно в переноску

Ранее сообщалось, что вылетевший из Судана самолет вернулся обратно из-за проникшего в кабину пилотов кота. Летный экипаж был сильно удивлен, когда через полчаса после начала полета в кабине пилотов был замечен хвостатый питомец.

Необычный пассажир не мог лететь спокойно и мешал капитану. Животное даже попыталось напасть на него.

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