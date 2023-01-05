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1 час назад

На Бали крокодил напугал туристов на пляже Легиан

TourDom

На балийском пляже Легиан изловили трехметрового крокодила. Рептилия плавала на мелководье и поначалу спасатели приняли ее за кусок дерева. Когда они поняли, с кем имеют дело, то быстро оповестили туристов свистками. Крокодила обездвижили с помощью верёвок.

На Бали крокодил напугал туристов на пляже Легиан
Фото: TourdomTourdom

Ранее подобных случаев на Бали не было, поэтому происшествие изрядно напугало многочисленных отдыхающих, теперь они опасаются, что в воде могут быть и другие крокодилы. Местные жители предполагают, что этот хищник каким-то образом сбежал из неволи.

Обычно крокодилы избегают пляжей и туристических мест, обитая в основном в прибрежных районах на западе Индонезии в болотистых зарослях рядом с широкими устьями рек.

На Бали находятся два парка рептилий – Indonesia Jaya Reptile & Crocodile Park и Rimba Reptile Park, там для них создана приближенная к естественной среда обитания. Ни одна из ферм о пропаже не заявляла.

Подписчики «Крыши ТурДома» пожалели связанное животное и поделились своим опытом встречи с опасными рептилиями на Шри-Ланке.

«На Шри-Ланке в декабре тоже в море крокодил плавал прямо около пляжа, где купались. Выловили», – рассказывает Elvi.

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