Названы три самых грязных места на борту самолета

Стюардесса Барби из Аргентины назвала три самых грязных места в самолете. Об этом сообщает Daily Star.
Так, по словам бортпроводницы, не стоит ходить в туалет на борту самолета босиком. Вторым самым грязным местом Барби назвала карманы сидений. Туда, как отметила стюардесса, путешественники кладут ,отвратительные вещи. однако она не уточнила, какие именно.
Тройку самых грязных мест на самолете замыкают мусорные баки:
"Когда команда уборщиков заходит в самолеты, они никогда не моют мусорные баки, так что представьте, что вы можете там найти".