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1 час назад

Названы три самых грязных места на борту самолета

Мария Иглина

Стюардесса Барби из Аргентины назвала три самых грязных места в самолете. Об этом сообщает Daily Star.

Названы три самых грязных места на борту самолета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам бортпроводницы, не стоит ходить в туалет на борту самолета босиком. Вторым самым грязным местом Барби назвала карманы сидений. Туда, как отметила стюардесса, путешественники кладут ,отвратительные вещи. однако она не уточнила, какие именно.

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Тройку самых грязных мест на самолете замыкают мусорные баки:

"Когда команда уборщиков заходит в самолеты, они никогда не моют мусорные баки, так что представьте, что вы можете там найти".

Ранее были названы лучшие направления туризма в России в 2023 году.

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