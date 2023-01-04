Названы три самых грязных места на борту самолета

Стюардесса Барби из Аргентины назвала три самых грязных места в самолете. Об этом сообщает Daily Star.

Так, по словам бортпроводницы, не стоит ходить в туалет на борту самолета босиком. Вторым самым грязным местом Барби назвала карманы сидений. Туда, как отметила стюардесса, путешественники кладут ,отвратительные вещи. однако она не уточнила, какие именно.