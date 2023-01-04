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3 часа назад

Москву и Кувейт впервые свяжут прямые авиарейсы

РИА "ФедералПресс"

Кувейтская компания Jazeera Airways намерена запустить рейсы в Москву со 2 февраля. Это будут первые в истории прямые перелеты по маршруту. Кувейт может стать удобным стыковочным пунктом на пути в ОАЭ, Египет и другие популярные страны, заявило руководство авиакомпании.

Москву и Кувейт впервые свяжут прямые авиарейсы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы ожидаем высокого спроса на этот маршрут со дня запуска самолетов, так как наши услуги приходятся на период нехватки рейсов из России», – заявил гендиректор перевозчика Рохит Рамачандран.

Отмечается, что россияне уже могут приобрести билеты на официальном сайте компании. Средняя стоимость перелета в одну сторону варьируется от 18 000 до 28 000 рублей. В билет включен провоз багажа до 30 килограммов.

С февраля Jazeera Airways будет летать из российской столицы четыре раза в неделю. Позже компания намерена увеличить число рейсов.

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