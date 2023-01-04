Москву и Кувейт впервые свяжут прямые авиарейсы

Кувейтская компания Jazeera Airways намерена запустить рейсы в Москву со 2 февраля. Это будут первые в истории прямые перелеты по маршруту. Кувейт может стать удобным стыковочным пунктом на пути в ОАЭ, Египет и другие популярные страны, заявило руководство авиакомпании.

«Мы ожидаем высокого спроса на этот маршрут со дня запуска самолетов, так как наши услуги приходятся на период нехватки рейсов из России», – заявил гендиректор перевозчика Рохит Рамачандран.

Отмечается, что россияне уже могут приобрести билеты на официальном сайте компании. Средняя стоимость перелета в одну сторону варьируется от 18 000 до 28 000 рублей. В билет включен провоз багажа до 30 килограммов.