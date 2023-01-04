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1 час назад

Россиянам объяснили, почему не стоит отдыхать в жарких странах зимой

Секрет Фирмы

Провести отпуск зимой где-нибудь на юге — что может быть лучше? Хоть на время сбросить с себя пуховики, тёплые сапоги и шапку и поваляться на обожжённом песочке где-нибудь в Египте — мечта же! Однако, по словам сенатора и заслуженного врача России Владимира Круглого, резкая смена климата и путешествия из минус 15 в плюс 30 может крайне пагубно сказаться на здоровье.

Почему не стоит отдыхать в жарких странах зимой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В условиях резкой смены климата, происходит резкая перестройка иммунитета и акклиматизация — и то, и то очень опасно для нашего организма. Особенно не стоит практиковать такие путешествия людям с сердечно-сосудистым заболеваниями и гипертонией, предупредил собеседник РИА «Новости».

А кроме того, Круглый предупредил, что на отдыхе в экзотических странах лучше не увлекаться местными блюдами. Всё из-за того, что непривычные для нашего организма продукты могут вызвать ухудшение самочувствия. Так что зимой лучше отдыхать там, где холодно. Например, за полярным кругом.

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