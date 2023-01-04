Названы самые популярные безвизовые страны у россиян

Он также добавил, что без специального разрешения на въезд можно посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию.

Пользуются популярностью также путешествия на Мальдивы, в Индонезию, Вьетнам, на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу.

В середине декабря Горин заявлял, что туристический поток в Турцию из России (при условии увеличения объема авиаперевозок) может в 2023-м составить порядка семи миллионов человек. При этом по итогам прошлого года этот показатель составил пять миллионов.